Протесты против QR-кодов и белки в городе. Итоги дня в Свердловской области

Как только власти Свердловской области не пытаются привлечь население к вакцинации от коронавируса! Например, депутат ЗакСо Вячеслав Вегнер, который накануне поставил «Спутник», объявил о розыгрыше тем, кто поставит прививку. В соцсетях он обещает перевести деньги на телефон в сумме от 50 до 500 рублей, но самым главным призом будут котята, которых он обещает каждому пятитысячному человеку, сообщившему ему о вакцинации.
Однако, несогласные с введением QR-кодов и вакцинацией от COVID-19 вышли сегодня на акцию протеста в Екатеринбурге. Всего собралось более 200 человек с плакатами. Между прочим, акция была согласована с властями и никто не дебоширил, хотя мероприятие охранялось полицейскими. Пикетчитки общались между собой не только по поводу кодов, но и по всем наболевшим вопросам: ЖКХ, пенсии и так далее.
Но не все согласные с введением ограничениями предъявляют настоящие QR-коды или справки о медотводе в торговых центрах Екатеринбурга. Охранница, проверяющая документы рассказала, что как минимум 10 посетителей пытаются ежедневно пройти по «липовым» кодам, полученным с сайта-зеркала Госуслуг.
Бывший директор НТМК Алексей Кушнарев получил новый высокий пост директора по производству. Он стал первым заместителем генерального директора компании «Металлоинвест», которая принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. Теперь Кушнарев будет заниматься разработкой и реализацией стратегии и производственных планов предприятий.
Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом на Серовском тракте рядом с садами «Капасиха» в Нижнем Тагиле. О пострадавших пока информации нет, в Отделе пропаганды ГИБДД ее обещали предоставить редакции TagilCity позднее, однако оба транспортных средства получили механические повреждения.
Спортивную площадку начали обустраивать специалисты МУП «Тагилдорстрой» у школы № 9 на Вагонке в Нижнем Тагиле. К 2022 году там появятся полоса препятствий, беговые дорожки и снаряды для сдачи нормативов ГТО. Также будут оборудованы футбольное, баскетбольное и волейбольное поля.
Резвящееся семейство белок, прыгающее по ветвям деревьев попало на видеозапись тагильчан на Старателе в Нижнем Тагиле. Животные облюбовали площадку у школы № 25.