Протесты против QR-кодов и белки в городе. Итоги дня в Свердловской области

Однако, несогласные с введением QR-кодов и вакцинацией от COVID-19 вышли сегодня на акцию протеста в Екатеринбурге. Всего собралось более 200 человек с плакатами. Между прочим, акция была согласована с властями и никто не дебоширил, хотя мероприятие охранялось полицейскими. Пикетчитки общались между собой не только по поводу кодов, но и по всем наболевшим вопросам: ЖКХ, пенсии и так далее.