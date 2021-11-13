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Протесты против QR-кодов и белки в городе. Итоги дня в Свердловской области

13 ноября 2021, 16:37
Фото: pixabay.com
Котенка за вакцинацию от COVID-19 пообещал депутат ЗакСо Свердловской области Вячеслав Вегнер. А несогласные с введением QR-кодов сотни жителей вышли на акцию протеста в Екатеринбурге. Самые важные новости региона за 13 ноября — в итогах TagilCity.ru.

Как только власти Свердловской области не пытаются привлечь население к вакцинации от коронавируса! Например, депутат ЗакСо Вячеслав Вегнер, который накануне поставил «Спутник», объявил о розыгрыше тем, кто поставит прививку. В соцсетях он обещает перевести деньги на телефон в сумме от 50 до 500 рублей, но самым главным призом будут котята, которых он обещает каждому пятитысячному человеку, сообщившему ему о вакцинации.

Котят за вакцинацию от COVID-19 раздает депутат ЗакСо Вячеслав Вегнер
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Однако, несогласные с введением QR-кодов и вакцинацией от COVID-19 вышли сегодня на акцию протеста в Екатеринбурге. Всего собралось более 200 человек с плакатами. Между прочим, акция была согласована с властями и никто не дебоширил, хотя мероприятие охранялось полицейскими. Пикетчитки общались между собой не только по поводу кодов, но и по всем наболевшим вопросам: ЖКХ, пенсии и так далее.

Но не все согласные с введением ограничениями предъявляют настоящие QR-коды или справки о медотводе в торговых центрах Екатеринбурга. Охранница, проверяющая документы рассказала, что как минимум 10 посетителей пытаются ежедневно пройти по «липовым» кодам, полученным с сайта-зеркала Госуслуг.

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