QR-коды предложили ввести повсеместно в Роспотребнадзоре

Напомним, 12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, которые будут действовать до 1июня 2022 года. По одному из них, губернаторы регионов должны определить список мест, куда можно будет проходить по QR-кодам. Магазины первой необходимости и аптеки не могут попасть под ограничения. По второму законопроекту QR-коды будут введены в самолетах и поездах.