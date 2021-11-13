Сотни екатеринбуржцев вышли на пикет против QR-кодов

Акцию протеста организовало общественное движение «Родительский надзор», она была согласована с властями. На мероприятии дежурили сотрудники полиции, задержаний не было.
На плакатах были написаны призывы с отменой QR-кодов, многие приведшие общались между собой на различные волнующие темы.
Накопилось у люда простого, пришли выговориться. На все темы: и коды, и бензин, и коммуналка, цитирует одного из пикетчиков Е1.
Напомним, 9 ноября 60 человек в Кировграде также организовали акцию протеста против QR-кодов. Они выступали против возможного введения обязательной вакцинации для несовершеннолетних детей.