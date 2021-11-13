TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сотни екатеринбуржцев вышли на пикет против QR-кодов

13 ноября 2021, 10:36
Фото: 1MI
Более 200 человек с плакатами собрались за торговым центром «Дирижабль» в Екатеринбурге. Они требуют отменить QR-коды.

Акцию протеста организовало общественное движение «Родительский надзор», она была согласована с властями. На мероприятии дежурили сотрудники полиции, задержаний не было.

На плакатах были написаны призывы с отменой QR-кодов, многие приведшие общались между собой на различные волнующие темы.

Накопилось у люда простого, пришли выговориться. На все темы: и коды, и бензин, и коммуналка, цитирует одного из пикетчиков Е1.

Напомним, 9 ноября 60 человек в Кировграде также организовали акцию протеста против QR-кодов. Они выступали против возможного введения обязательной вакцинации для несовершеннолетних детей.

Десятки жителей вышли на акцию протеста против обязательных QR-кодов в Кировграде
Узнать подробнее

Материалы по теме
Ввести QR-коды в самолетах и поездах планирует правительство РФИнициативу по продаже алкоголя по QR-кодам готовы рассмотреть свердловские властиQR-коды предложили ввести повсеместно в Роспотребнадзоре
#Акция протеста#Екатеринбург#Пикет#QR-код#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25