Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом под Нижним Тагилом

Предварительная информация гласит, что водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Также травмы получил один пассажир общественного транспорта, однако от госпитализации он отказался, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали, что водитель отечественного авто не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением. В автобусе находились 16 пассажиров, одной женщине потребовалась медицинская помощь, у нее несерьезные травмы.
Напомним, на фото с места событий можно увидеть, что автобус стоит поперек дороги, а в его бок въехал легковой автомобиль белого цвета. Транспортные средства получили механические повреждения. У легковушки смят капот.