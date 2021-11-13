Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом под Нижним Тагилом

Предварительная информация гласит, что водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Также травмы получил один пассажир общественного транспорта, однако от госпитализации он отказался, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.