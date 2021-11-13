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Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом под Нижним Тагилом

13 ноября 2021, 16:51
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
В ДТП, которое произошло 13 ноября около 16.15 вблизи села Николо-Павловское, скончался водитель легкового автомобиля. Прокуратура проведет проверку из-за случившегося.

Предварительная информация гласит, что водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Также травмы получил один пассажир общественного транспорта, однако от госпитализации он отказался, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали, что водитель отечественного авто не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением. В автобусе находились 16 пассажиров, одной женщине потребовалась медицинская помощь, у нее несерьезные травмы.

Напомним, на фото с места событий можно увидеть, что автобус стоит поперек дороги, а в его бок въехал легковой автомобиль белого цвета. Транспортные средства получили механические повреждения. У легковушки смят капот.

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#Прокуратура#Проверка#ДТП#Прокурорская проверка#Автобус#Нижний Тагил#Происшествия
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