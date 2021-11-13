Житель Перми приклеил себя к двери экс-сожительницы и потребовал вернуть вещи и кошку

По словам его бывшей девушки Марии, мужчина пришел с суперклеем, облил им руку и приклеился к двери. Он требовал, чтобы ему вернули вытяжку и кошку. Животное пермяк подарил ее дочери. Из-за того, что оторваться от двери мужчина самостоятельно не мог, пришлось вызывать скорую медицинскую помощь, сообщает 59.ру.