Грузовик влетел в КамАЗ на Лебяжке в Нижнем Тагиле

Инцидент случился около магазина «Океан». Со стороны поселка Кирпичный на всех выездах образовались длинные пробки, сообщили TagilCity.ru очевидцы.
Около 13 часов водитель грузового автомобиля Ман не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем КамАЗом, никто не пострадал, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
Там отметили, что автомобили получили незначительные повреждения. Водители оформили ДТП по европротоколу.
Кроме того, по словам очевидцев, около переезда у кондитерской фабрики проезд перегородила еще одна фура, которая не смогла подняться в горку.
Напомним, в селе Николо-Павловское утром 14 ноября водитель фуры «Магнит» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, а также легковой автомобиль.