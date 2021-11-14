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О сроках прихода на Урал аномальных холодов рассказал главный синоптик Роман Вильфанд

14 ноября 2021, 13:46
Фото: 1МI
К середине ноября текущего года синоптики прогнозируют приход аномальных холодов в Свердловскую область.

Уже 15 ноября в Свердловской области прогнозируются аномальные (для этого времени года) морозы до минус 20 градусов Цельсия, сообщает глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на Урале. Если еще 14 ноября там умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне уже минус 15-18 градусов, в Курганской области — даже до минус 20 градусов. Дневные температуры будут тоже низкие — минус 5-10 градусов,рассказал синоптик.

Вильфанд также добавил, что Урал ждет настоящая зимняя погода с северным ветром.

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#Роман Вильфанд#Свердловская область#Похолодание#Гидрометцентр#Аномальное#Здоровье
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