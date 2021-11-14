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Погибший десантник и девочка-каратистка: жизнь уральской провинции за последние сутки

14 ноября 2021, 16:22
Фото: 1МI
Как прожили эти сутки небольшие города и поселки в Свердловской области — читайте в ежедневной подборке редакции TagilCity.ru.

«Она исцеляла сердца»: скончалась известный асбестовский кардиолог

Врач высшей категории, бывшая заведующая кардиологическим отделением горбольницы Асбеста Вера Асламова скончалась на 66 году жизни. За годы медицинской карьеры Асламова работала врачом-кардиологом на скорой помощи, много лет заведовала кардио-отделением. Общий трудовой стаж специалиста составил 45 лет. Приносим соболезнования родным и близким врача.

Фото: группа "Типичный Асбест" ВКонтакте

Как стать «заметным» знают салдинские школьники

Школьники из Салды устроили настоящий флешмоб: они прикрепили к своей одежде светоотражающие элементы и станцевали у местного торгового центра. Акция прошла с целью привлечь внимание жителей Салды к безопасности на дорогах в темное время суток.

Фото: ВСалде.ru

Девочка-каратистка из Кировграда взяла призовое место на соревнованиях в Польше

Первый день первенства Европы по Киокусинкай (разновидность каратэ) принес юной спортсменке из Кировграда Анастасии Пермикиной серебряную награду. Девочка победила в категории девушки 14-15 лет до 50 килограмм. Поздравляем нашу талантливую землячку и желаем Насте дальнейших побед!

Фото: группа "Типичный Кировград" ВКонтакте

Городской этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Краснотурьинске

Нынешний этап станет едва ли не уникальным в наше «коронавирусное» время: ребята с 7 по 11 классы будут показываться свои знания по 25 предметам не в онлайн режиме, а в стенах школьных кабинетов. В начале 2022 года победители муниципального тура выступят «на области».

Десантник из Серова трагически погиб на учениях в белорусском Гродно

12 ноября при парашютном десантировании погиб молодой парень из Серова Томас Петраускас. Наш земляк выполнял учебный прыжок на незнакомую площадку в районе белорусского Гродно. Порыв ветра стал причиной смерти двух десантников — их парашюты получили так называемое «схождение», купола погасли. Приносим соболезнования родным и близким Томаса.

Фото: группа "Это Серов, детка" ВКонтакте

Смерть казачьего атамана и аномальные холода. Итоги дня в Свердловской области
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