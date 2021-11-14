Стали известны подробности ДТП с грузовым автомобилем под Нижним Тагилом

Инцидент случился около 08.00. 42-летний мужчина управлял грузовым автомобилем МАН с полуприцепом. Он ехал со стороны Екатеринбурга в Нижний Тагил через село Николо-Паловское. Там, около дома № 55 водитель не выбрал скорость и допустил занос транспортного средства.