Заявившая об изнасиловании вебкам модель из Екатеринбурга пожаловалась на здоровье

Сейчас я уже не одна, уехала в безопасное место. Прошлым вечером я, читая новости и форумы, начала задыхаться. Физически. По-настоящему, воздух не шел. Всегда думала, что это блажь, и все эти панические атаки для слабаков,поделились новостями о своем самочувствие вебкам модель эротических сайтов Алина Гаршина.
Девушка также рассказала, что многие из ее знакомых прекратили с ней общение после всего, что с ней произошло с момента, когда она заявила о якобы изнасиловании в парке имени Павлика Морозова в Екатеринбурге.
Напомним, студентка Алина Гаршина рассказала о якобы изнасиловании 31 октября текущего года в Екатеринбурге. Через некоторое время выяснилось, что девушка работает вебкам моделью на эротических ресурсах. Также в сети появилось видео, на котором Гаршина без принуждения и с мороженным в руках заходит в гостиницу с предполагаемым насильником.