4-й протест за неделю на Урале: пикет против дистанта прошел в Каменске-Уральском

Напомним, череда пикетов против новых эпидемиологических ограничений прошла в городах в Свердловской области. Активисты протестуют против введенных в регионе QR-кодов, вакцинации и продления дистанционного обучения в школах области. Направленные ранее жалобы в региональную прокуратуру пока остаются без ответа.