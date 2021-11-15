600 тысяч требует тренер с бывшей девушки в Екатеринбурге за 2 года совместной жизни

История совсем обыкновенная и простая: мы встречались два года, я поняла, что не вижу с этим человеком будущего, и сказала ему, что расстаемся. Он ушел с огромной обидой и злостью на меня за то, что я с ним так поступила. Прошел год, и вот ни с того ни с сего появился иск,рассказала изданию девушка.