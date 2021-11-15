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600 тысяч требует тренер с бывшей девушки в Екатеринбурге за 2 года совместной жизни

15 ноября 2021, 04:02
Фото: 1МI
Мужчина подал иск в суд с просьбой взыскать с бывшей возлюбленной более 600 тысяч рублей. Фитнес-тренер из Екатеринбурга считает, что девушка ему задолжала за ипотеку, маникюр, питание и гигиенические прокладки.

Спустя год после расставания с молодым человеком девушка получила исковое заявление из суда — известный в Екатеринбурге фитнес-тренер требует с нее 600 тысяч рублей в качестве компенсации за платежи по ипотеке и совместный быт, сообщает E1 со ссылкой на «должницу».

История совсем обыкновенная и простая: мы встречались два года, я поняла, что не вижу с этим человеком будущего, и сказала ему, что расстаемся. Он ушел с огромной обидой и злостью на меня за то, что я с ним так поступила. Прошел год, и вот ни с того ни с сего появился иск,рассказала изданию девушка.

В исковом заявлении тренер указал, что деньги на платежи по ипотеке (квартира принадлежит девушке, она ее купила за год до знакомства с истцом) он давал ей в долг, а раз совместная жизнь не сложилась, то ответчица обязана вернуть их. Вместе с процентами.

Сейчас ответчица готовится к судебному процессу, деньги на юристов она уже взяла в кредит.

Напомним, молодой человек недавно приклеил себя суперклеем к двери бывшей возлюбленной в Перми. Мужчина потребовал вернуть ему кошку и кухонную вытяжку, весь «процесс» он показал в онлайн трансляции.

Житель Перми приклеил себя к двери экс-сожительницы и потребовал вернуть вещи и кошку
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