725 новых случаев коронавируса подтверждено за сутки в Свердловской области

За все время пандемии из больниц по выздоровлению выписаны 149,5 тысячи человек. При этом за сутки из ковидных госпиталей отпущены 479 человек. На лечении по-прежнему остаются около 11 тысяч человек, из них 900 в тяжелом состоянии.
Больше всего случаев подтверждено на территории Екатеринбурга. Там коронавирус выявлен у 153 человек.
С начала пандемии также скончались 7,9 тысячи человек. За минувшие сутки умерли 33 человека.
В России за сутки выявлено 38 420 случаев заболевания COVID-19. При этом более 2,6 тысячи человек переносят инфекцию без выраженных симптомов. Всего инфекция выявлена у 9,1 миллиона человек. Количество выздоровевших возросло до 7,81 миллиона человек. За сутки из больниц выписаны 27,9 тысячи человек. Также подтверждено 1211 смертей. В общей сложности с начала пандемии от коронавируса умерли 256,5 тысячи россиян.