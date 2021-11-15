725 новых случаев коронавируса подтверждено за сутки в Свердловской области

В России за сутки выявлено 38 420 случаев заболевания COVID-19. При этом более 2,6 тысячи человек переносят инфекцию без выраженных симптомов. Всего инфекция выявлена у 9,1 миллиона человек. Количество выздоровевших возросло до 7,81 миллиона человек. За сутки из больниц выписаны 27,9 тысячи человек. Также подтверждено 1211 смертей. В общей сложности с начала пандемии от коронавируса умерли 256,5 тысячи россиян.