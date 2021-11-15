Эксперт: монополизация рынка жилья повышает стоимость квартир

Экономист напомнил, что только в 2021 году “Сбер” трижды повышал ставки по ипотеке. Сейчас они составляют 8,8% для строящегося жилья и 9,1 для уже готового. В первом случае рост составил 0,4%, во втором – 0,6%, пишет NEWS.ru.
Кульбака заявил, что государство слишком “зарегулировало” этот рынок. Пока он останется таким, снижения цен на жилье можно не ждать. А вот если снизить участие государства, то количество девелоперов увеличится и цены могут серьезно упасть.
Отметил эксперт и то, что большое количество многоэтажек в нашей стране строится там, где можно возводить только малоэтажные дома. Это происходит также потому что строительством занимаются крупные корпорации. В то же время у граждан практически нет возможности строить жилье в окрестностях городов, его могут просто отобрать.