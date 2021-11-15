TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперт: монополизация рынка жилья повышает стоимость квартир

15 ноября 2021, 12:22
Фото: pixabay.com
Доцент РАНХиГС, экономист Николай Кульбака считает, что строительные монополии “аффилированные с государством” не дают снижать стоимость жилья в Российской Федерации.

Экономист напомнил, что только в 2021 году “Сбер” трижды повышал ставки по ипотеке. Сейчас они составляют 8,8% для строящегося жилья и 9,1 для уже готового. В первом случае рост составил 0,4%, во втором – 0,6%, пишет NEWS.ru.

Кульбака заявил, что государство слишком “зарегулировало” этот рынок. Пока он останется таким, снижения цен на жилье можно не ждать. А вот если снизить участие государства, то количество девелоперов увеличится и цены могут серьезно упасть.

Отметил эксперт и то, что большое количество многоэтажек в нашей стране строится там, где можно возводить только малоэтажные дома. Это происходит также потому что строительством занимаются крупные корпорации. В то же время у граждан практически нет возможности строить жилье в окрестностях городов, его могут просто отобрать.

#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25