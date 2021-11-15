Эксперт: монополизация рынка жилья повышает стоимость квартир

Отметил эксперт и то, что большое количество многоэтажек в нашей стране строится там, где можно возводить только малоэтажные дома. Это происходит также потому что строительством занимаются крупные корпорации. В то же время у граждан практически нет возможности строить жилье в окрестностях городов, его могут просто отобрать.