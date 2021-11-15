Евгений Стекачев: Доходы бюджета Иркутска на 2022 год составят свыше 24 млрд рублей

Известно, что на социальную сферу будет выделено более 13 миллиардов рублей, это составит 56% от всей суммы расходов в бюджете. Также 7,3 миллиарда рублей (30% от всех расходов) пойдет на городское хозяйство. На остальные сферы выделят больше трех миллиардов рублей, что составит 14% от всех расходов.