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Горностай поймал добычу и прятался в снегу в парке Бондина в Нижнем Тагиле

15 ноября 2021, 14:04
Фото: pixabay.com
Дикий горностай облюбовал себе жилище в парке Бондина в Нижнем Тагиле. Животное было замечено там уже не в первый раз.

Тагильчанка уже не первый раз снимает горностая в парке Бондина. На этот раз в зубах у него была добыча. На записи белое животное с черной мордочкой и хвостом бежит от пруда в сторону аттракциона «Каравелла». Затем горностай полностью зарывается в снегу, выскакивает и ловко скачет по снегу большими прыжками.

Надо ему уже имя давать, я его так часто вижу! комментирует свою запись подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, тагильчане засняли на видео стаю резвящихся белок на школьном дворе школы № 25 на Старателе. Животные ловко скакали по деревьям.

Семья резвящихся белок была замечена на Старателе в Нижнем Тагиле
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#Животное#Добыча#Парк Бондина#Нижний Тагил#Общество
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