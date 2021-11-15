Горностай поймал добычу и прятался в снегу в парке Бондина в Нижнем Тагиле

Тагильчанка уже не первый раз снимает горностая в парке Бондина. На этот раз в зубах у него была добыча. На записи белое животное с черной мордочкой и хвостом бежит от пруда в сторону аттракциона «Каравелла». Затем горностай полностью зарывается в снегу, выскакивает и ловко скачет по снегу большими прыжками.