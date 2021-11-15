Безаммиачные краски для волос — это современные щадящие средства для окрашивания, в составе которых отсутствует аммиак. В отличие от традиционных красок, безаммиачные составы не проникают в волосяной стержень, а «работают» исключительно на поверхности волоса, окрашивая кутикулу в желаемый цвет. В этом случае натуральный пигмент не замещается, а «перекрывается» красителем, что значительно снижает травматичность процедуры и при этом позволяет получить стойкий и яркий оттенок.