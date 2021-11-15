Чтобы такие изменения не травмировали волосы, познакомьтесь с палитрой красок для волос без аммиака — они позволяют менять цвет прически, сохраняя ее природную упругость и блеск.
Безаммиачные краски для волос — это современные щадящие средства для окрашивания, в составе которых отсутствует аммиак. В отличие от традиционных красок, безаммиачные составы не проникают в волосяной стержень, а «работают» исключительно на поверхности волоса, окрашивая кутикулу в желаемый цвет. В этом случае натуральный пигмент не замещается, а «перекрывается» красителем, что значительно снижает травматичность процедуры и при этом позволяет получить стойкий и яркий оттенок.
Судя по многочисленным отзывам пользователей и экспертов, безаммиачная краска для волос — настоящий кладезь преимуществ:
Пожалуй, единственный недостаток безаммиачных средств — неспособность закрашивать седину на 100%. Поскольку красящий пигмент в этом случае не проникает в волосяной стержень, седые волоски получаются немного светлее. Впрочем, современные производители смогли обойти и этот нюанс, придумав более сложные технологии доставки пигмента без использования аммиака.
Какая краска для волос без аммиака лучше? Чтобы разобраться в этом вопросе, предлагаем познакомиться с особенностями наиболее популярных видов парикмахерских бьюти-продуктов.
Профессиональные средства выпускают марки с безупречной репутацией. Стилисты любят их за предсказуемый результат, а девушкам нравится насыщенный, стойкий цвет без вреда для шевелюры.
Стойкие краски для волос без аммиака подходят тем, кто стремится получить статичный оттенок. Такие пигменты не вымываются и не тускнеют с течением времени, поэтому прическа остается яркой вплоть до следующего окрашивания
Если вы хотите поэкспериментировать с прической, выбирайте оттеночные краски для волос без аммиака. Такие составы позволяют получить красивый, но нестойкий цвет, который довольно быстро вымывается.
Чтобы измениться буквально на день-два, попробуйте красящие спреи или мелки — они шикарно смотрятся, особенно на блондинках, и при этом смываются водой с шампунем за один раз. А если нужно сохранить результат окрашивания на пару недель, стоит присмотреться к тонирующим краскам для волос без аммиака — они держатся дольше спреев.
Крем-краска — лучший вариант для тех, кто не уверен в своих парикмахерских возможностях. Такое средство легко наносится и не растекается благодаря кремообразной текстуре. Дополнительный плюс — интенсивный уход, который обеспечивают входящие в состав питательные и увлажняющие компоненты.
Рейтинг лучших красок для волос без аммиака, составленный по мнению редакции, позволяет сориентироваться в широком ассортименте парикмахерских новинок.
«Изюминка» профессиональной крем-краски Inoa CARMILANE — уникальная технология доставки пигмента маслом ODS2, которая позволяет максимально бережно изменять цвет волос, не повреждая при этом их защитный слой. В результате цвет получается насыщенным и стойким, а волосы сохраняют здоровый блеск. Кстати, эта краска без аммиака подходит и для седых волос!
Еще одна шикарная краска в рейтинге профессиональных средств для щадящего окрашивания. В составе Color Sync присутствует кондиционирующий комплекс Cera Oil Priming, который придает шевелюре гладкость и бриллиантовое сияние. А масла абрикосовых и персиковых косточек дополняют ухаживающий эффект интенсивным питанием и укреплением структуры волос.
Остались вопросы? Небольшое FAQ от опытных стилистов поможет развеять сомнения!
Кому подходит краска без аммиака?
Всем, кто хочет сохранить шевелюру густой, здоровой и блестящей! Кроме того, окрашивание безаммиачными составами — единственно возможный вариант для обладательниц тонких, ломких и чувствительных волос.
Можно ли без аммиака получить яркий цвет?
Легко! Отсутствие в составе аммиака никак не влияет на разнообразие цветовой палитры, а оттенки получаются не менее яркими. При желании вы можете добиться даже сложных пепельных и дымчатых тонов, особенно если от природы у вас светлые волосы — безаммиачные краски для блондинок обеспечивают сногсшибательный холодный шлейф без намека на желтизну.
Нужно ли осветлять темные волосы перед окрашиванием?
Все зависит от того, какой цвет вы хотите получить. Брюнетки с легкостью могут изменить природный цвет на 2-4 тона, однако для кардинальных экспериментов (например, из каштанового в пшеничный) осветление все-таки понадобится.
Чтобы цвет волос выглядел так же ярко, как в первый день после окрашивания, примите во внимание несколько важных ограничений:
Кроме того, не забывайте регулярно питать и увлажнять волосы после окрашивания, чтобы шевелюра была блестящей и шелковистой, а цвет — долгоиграющим!
На правах рекламы. Акционерное общество «Л’Ореаль», ИНН 7726059896, КПП 997150001, ОГРН 1027700054986, место нахождения (юридический адрес): 119180 г. Москва, 4-й Голутвинский пер., д. 1/8, стр. 1-2.