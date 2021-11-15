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Осужденные за изнасилование женщины полицейские отпущены на свободу в Екатеринбурге

15 ноября 2021, 07:14
Фото: 1МI
Обвинительный приговор трем полицейским, ранее осужденным за групповое изнасилование уроженки Казахстана, отменил Ленинский районный суд Екатеринбурга

На свободу выпущены экс-полицейские Вадим Мустафин, Андрей Бессарабов и Вячеслав Тропин, сообщает пресс-служба суда. Причиной стало отсутствие состава преступления, сообщили в суде.

Дело об обвинении экс-силовиков в изнасиловании уроженки Казахстана в салоне полицейского автомобиля ранее отправлено на пересмотр Свердловским областным судом из-за вновь открывшихся обстоятельств при расследовании другого уголовного дела — родственников-сутенеров Колосовых.

В ходе расследования уголовного дела о преступлениях банды сутенеров выяснилось, что потерпевшая написала заявление на сотрудников полиции по заказу Колосовых, которым эти полицейские мешали.

Напомним, летом прошлого года суд установил вину в изнасиловании уроженки Казахстана трех екатеринбургских полицейских и приговорил их к тюремному заключению. В рядах свердловской полиции произошли перестановки и увольнения.

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