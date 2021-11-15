Перевозки трупа, жизнь с QR-кодами и хитрый «Пятерочник» — рассказываем о ЧП на Урале

Журналист из Екатеринбурга Андрей Гусельников рассказал удивительную историю, как его жизнь превратилась в кошмар после введения QR-кодов. Дело в том, что год назад мужчина в тяжелой форме переболел COVID-19. Выздоровев, журналист настроился вакцинироваться, однако анализы показали очень высокий уровень антител в его крови. Теперь же уралец без прививки никуда не может попасть, ведь метотвода у него нет. Андрей пожаловался, что кроме транспорта, аптек, «Пятерочки» и «Верного» ничего в жизни не видит.