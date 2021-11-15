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Перевозки трупа, жизнь с QR-кодами и хитрый «Пятерочник» — рассказываем о ЧП на Урале

15 ноября 2021, 17:04
Фото: pixabay
Журналист жалуется на невыносимую жизнь, екатеринбурженка судилась с дорожниками и выиграла, бывший администратор «Пятерочки» получил по заслугам, а подростки изнасиловали пожилую женщину — подводим итоги самых громких и интересных происшествий на Урале.

Кошмарная жизнь после QR-кодов, нападение на охранника и загадочная транспортировка тела

Журналист из Екатеринбурга Андрей Гусельников рассказал удивительную историю, как его жизнь превратилась в кошмар после введения QR-кодов. Дело в том, что год назад мужчина в тяжелой форме переболел COVID-19. Выздоровев, журналист настроился вакцинироваться, однако анализы показали очень высокий уровень антител в его крови. Теперь же уралец без прививки никуда не может попасть, ведь метотвода у него нет. Андрей пожаловался, что кроме транспорта, аптек, «Пятерочки» и «Верного» ничего в жизни не видит.

Журналист из Екатеринбурга с высоким уровнем антител после COVID-19 стал вне закона
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В Краснотурьинске нетрезвый посетитель одного из ТЦ от непривычной слуху просьбы показать QR-код озверел и набросился на охранника. Также мужчину до глубины души возмутила необходимость демонстрировать еще и паспорт. Очевидцы рассказали, что охранник не говорил ничего оскорбительного, пока нападавший несколько минут махал перед ним руками и валил вопросами о правомерности происходящего. В результате дебошир вцепился рукой в лицо охранника, однако, завидев стражей правопорядка, быстро успокоился и ретировался с места инцидента.

За просьбу показать QR-код пьяный житель Краснотурьинска набросился на охранника
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Запутанная история произошла в 36 горбольнице Екатеринбурга. Там 31 октября от коронавируса скончалась женщина-терапевт, однако родным об этом сообщили лишь 1 ноября. Все началось с того, что 18 октября дочери женщины позвонили и заявили, что ее мать умерла. Оказалось, врачи перепутали фамилии: Уткину с Шуткиной. Как выясннилось, 31 октября Уткина все-таки умерла в уральской столице, но по неведомым причинам тело для чего-то увезли в морг Сысерти. Родственникам же заявили, что мест в местном морге не осталось (спойлер: они были). В результате транспортировка тела обратно обошлась в 40 тысяч. В свердловском Минздраве посоветовали написать официальную жалобу.

«Трупы лежат внавалку»: режиссер Титов рассказал об ужасах ковидной медицины на Урале
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Победа над дорожниками и продуманный администратор «Пятерочки»

Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Судя по всему, именно так подумал 26-летний бывший администратор «Пятерочки» в Екатеринбурге. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы за хищение 400 тысяч на акциях и скидках магазина. Молодой человек разработал хитрую схему: с апреля по июнь 2021 года он продавал акционные товары самому себе со скидкой и оформлял мнимый возврат продуктов, но уже без скидки. При этом разницу предприимчивый уралец оставлял себе. К сожалению для мужчины, его схема оказалась раскрыта.

За хищение 400 тысяч экс-администратору «Пятерочки» в Екатеринбурге грозит до 6 лет
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Жительница Екатеринбурга осуществила мечту многих водителей и отсудила у дорожников 206 тысяч. Это произошло из-за снежной колеи на дороге, высотой девять сантиметров. По вине завала автолюбительница попала в ДТП. Произошло это в конце 2019 года на улице Щербакова. При перестроении в левую полосу женщина задела колесом колею, после чего ее выбросило на встречку, где произошло столкновение с двумя машинами. Авария нанесла ущерб автомобилю женщины в 294 тысяч рублей, но отсудить удалось только 206 тысяч, что уже, согласитесь, неплохо.

Жительница Екатеринбурга отсудила у дорожников 206 тысяч рублей за колею на дороге
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Юные насильники в Верхней Салде шокировали свердловчан

Резонансный случай произошел в Верхней Салде. Там два 15-летний неблагополучных школьника изнасиловали 64-летнюю местную жительницу и поглумились над ее мужем. Пьяные подростки, не разбившись, залезли по трубе в квартиру на четвертом этаже, где и совершили преступление. Насильников ни возраст женщины, ни потерявший сознание супруг не смутили. На крики женщины соседи вызвали полицию. Источник TagilCity.ru рассказал, что подростки состоят на учете в ПДН Верхней Салды. Также они на постоянной основе употребляют алкоголь.

Два пьяных школьника изнасиловали 64-летнюю женщину и избили ее мужа в Верхней Салде
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