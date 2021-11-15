Посетители и сотрудники ТРЦ «Мега» эвакуированы из здания в Екатеринбурге

Днем 15 ноября в ТРЦ «Мега» сработали оповещатели, которые просили всех находящихся внутри покинуть здание, предупреждение также транслировалось на плазменные экраны, сообщает E1.
По громкой связи был объявлен «Код 1000», оповещающий всех о возможном возгорании в здании. Руководство «Меги» на запрос E1 ответило, что все эвакуированные уже смогли вернуться в здание ТРЦ. О причинах эвакуации пока не сообщается.
Напомним, в последние недели из ТРЦ в Нижнем Тагиле периодически эвакуируют персонал и посетителей. Инциденты связаны с лжеминированием ТЦ неизвестными по телефону.