Предприятия-загрязнители попадут под санкции за отказ снизить вредные выбросы

Напомним, ЕВРАЗ НТМК отчитался о снижении вредных выбросов на 7,4 тонн, но воздух в Нижнем Тагиле продолжает ухудшаться. Продолжающаяся модернизация на предприятии позволит снизить эту цифру еще на 174 тонн в год, на эти цели уже затрачено порядка 3,2 миллиарда рублей. По данным Росгидромета качество воздуха в городе ухудшается с 2018 года. Редакция TagilCity.ru проводила независимые замеры выбросов и выяснила, что в течение 72 дней из 183 жители Тагила дышали воздухом с превышением нормы загрязнений. Полученные данные заинтересовали главу проектного офиса проекта «Чистый воздух» Максима Королькова. Редакционные цифры по выбросам будут изучены специалистами с целью разобраться, почему год от года качество воздуха в Нижнем Тагиле падает.