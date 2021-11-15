QR-коды в ледовом городке и горностай в парке. Итоги дня в Свердловской области

«Джентльмен», который прожил с девушкой два года в Екатеринбурге, решил потребовать у нее 600 тысяч рублей за время совместной жизни, в частности вернуть деньги за ипотеку, маникюр, питание и гигиенические прокладки. По словам самой девушки, ее бывший бойфренд, который работает тренером по фитнесу, обиделся и разозлился на нее, когда она решила прервать отношения. Сейчас екатеринбурженка готовится к суду. Вот такие нынче кавалеры пошли…