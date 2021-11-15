QR-коды в ледовом городке и горностай в парке. Итоги дня в Свердловской области

Власти Екатеринбурга предложили ввести новые ограничения. На этот раз они хотят оставить непривитых жителей, у которых нет QR-кодов, без посещения ледового городка на площади 1905 года. Правда пока окончательное решение не принято. Вполне возможно, что мэрия разрешит любоваться новогодней елкой и кататься на горках всем желающим. Это будет зависеть от темпов вакцинации от инфекции, а также снижения роста заболеваемости.
Непривитые студенты УрФУ предполагают, что их перестанут пускать на занятия после Нового года, когда вуз вернется к очной форме обучения. До 20 ноября учащихся попросили в личный кабинет загрузить QR-код о пройденной вакцинации либо перенесенной в течение полугода инфекции. То есть тем, кто отказывается вакцинироваться, грозит продление дистанта.
Между тем, в Нижнем Тагиле продолжают пополнять бюджет за счет нарушителей соблюдения антикоронавирусных ограничений. За неделю в городе было составлено 143 административных протокола за несоблюдение масочного режима, а также невыполнение правил поведения во время ЧС или угрозе ее возникновения.
«Джентльмен», который прожил с девушкой два года в Екатеринбурге, решил потребовать у нее 600 тысяч рублей за время совместной жизни, в частности вернуть деньги за ипотеку, маникюр, питание и гигиенические прокладки. По словам самой девушки, ее бывший бойфренд, который работает тренером по фитнесу, обиделся и разозлился на нее, когда она решила прервать отношения. Сейчас екатеринбурженка готовится к суду. Вот такие нынче кавалеры пошли…
Блогер Илья Варламов раскритиковал хоккеиста Павла Дацюка за то, что он причастен к сносу старинного особняка на улице Малышева в Екатеринбурге. Дацюк является инвестором постройки на этом месте 30-этажной гостиницы. «Досталось» от Варламова и мэру столицы Урала Алексею Орлову. Блогер заявил, что глава города считает, что здание находилось в частной собственности, поэтому мэрию оно не интересует.
Около 18.00 в Нижнем Тагиле отключили свет в Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила, в том числе и в частном секторе. Без электричества остались около 50 многоквартирных домов, в каждом из которых до 400 квартир. Также в некоторых домах пропало и отопление. Аварию устраняют, в некоторых домах свет уже появился.
Горностай поселился в парке Бондина в Нижнем Тагиле. Животное уже не первый раз попадает на видеозапись. На этот раз горностая заняли с добычей в зубах, после чего он ловко спрятал ее, полностью окунувшись в снег.