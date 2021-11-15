Роспотребнадзор смягчил ограничения по COVID-19

Массовые мероприятия с 15 ноября разрешается проводить при заполняемости зала на 70%, при этом у всех посетителей должны быть QR-коды для подтверждения прохождения полного курса вакцинации от коронавируса. Помимо этого, такие электронные пропуски должны быть и у всех организаторов мероприятий.