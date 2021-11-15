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Роспотребнадзор смягчил ограничения по COVID-19

15 ноября 2021, 12:42
Фото: TagilCity.ru
15 ноября в законную силу вступил документ о новых правилах проведения массовых мероприятий в России. Теперь закрытые помещения разрешается заполнять до 70%, однако с рядом нюансов.

Массовые мероприятия с 15 ноября разрешается проводить при заполняемости зала на 70%, при этом у всех посетителей должны быть QR-коды для подтверждения прохождения полного курса вакцинации от коронавируса. Помимо этого, такие электронные пропуски должны быть и у всех организаторов мероприятий.

Изменения в постановлении об ограничениях из-за пандемии COVID-19 за подписью Анны Поповой уже вступили в законную силу.

Напомним, законопроект о внедрении QR-кодов в качестве пропусков на различные массовые мероприятия и места общественного пользования был внесен на рассмотрение в Госдуму на прошлой неделе. Парламентарии предлагают сделать данные документ обязательным лишь на время.

QR-коды предложили ввести повсеместно в Роспотребнадзоре
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#Наталья Попова#Ограничения#Роспотребнадзор#QR-код#Коронавирус#Вакцинация от коронавируса в Свердловской области#Коронавирус COVID-19
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