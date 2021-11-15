Труп умершей от COVID-19 врача в Екатеринбурге родственники нашли в морге в Сысерти

19 октября ее госпитализировали в больницу № 36. На вторые сутки, как моя мама была в больнице, врачи перепутали фамилии, сказали, что она скончалась. Меня увезли с гипертоническим кризом, ребенок остался дома один. В итоге выяснилось, что мама жива, просто медики перепутали имя: какая-то пациентка Шуткина умерла, а моя мама — Уткина. Мне объяснили, что телефон плохой, поэтому плохо слышат,рассказала E1 дочь умершего врача.