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Уральские конькобежцы завоевали три медали на всероссийских соревнованиях

15 ноября 2021, 14:22
Фото: МБУ СШ "Юность"
На всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту юные жители Екатеринбурга Владимир Семирунний и Юлия Епифанова заняли первое и третьи места. Они являются воспитанниками СШ «Юность».

В общей сложности спортсмены из Свердловской области завоевали три медали. Владимир Семирунний одержал победу на дистанции три тысячи метров, а также взял бронзу в командной гонке на восемь кругов. Юлия Епифанова же в командной гонке на шесть кругов тоже заняла третье место, сообщает пресс-служба МБУ СШ «Юность».

Отмечается, что в соревнованиях учувствовали юниоры и юниорки 18-19 лет. Теперь по результатам всероссийских отборочных соревнований был сформирован состав сборной России на юниорские этапы кубка мира. В состав от школы «Юность» вошли Владимир Семирунний и Екатерина Кошелева.

В 2021 году этапы юниорского кубка мира пройдут в Инцелле в Германии 27–28 ноября и 4–5 декабря.

Напомним, боксер из Краснотурьинска Павел Коробицын получил звание мастера спорта России после победы на турнире в Казани. Он проходил в столице Татарстана среди юниоров 17-18 лет.

Победителем всероссийского турнира стал боксер из Краснотурьинска Павел Коробицын
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