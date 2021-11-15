Уральские конькобежцы завоевали три медали на всероссийских соревнованиях

В общей сложности спортсмены из Свердловской области завоевали три медали. Владимир Семирунний одержал победу на дистанции три тысячи метров, а также взял бронзу в командной гонке на восемь кругов. Юлия Епифанова же в командной гонке на шесть кругов тоже заняла третье место, сообщает пресс-служба МБУ СШ «Юность».