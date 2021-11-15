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Posted 15 ноября 2021,, 14:21

Published 15 ноября 2021,, 14:21

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

В Екатеринбурге завели дело из-за невыплаты зарплаты сотруднику компании

15 ноября 2021, 14:21
Следственные органы Екатеринбурга возбудили уголовное дело после обращения сотрудника ООО «Девятый трест — Екатеринбург» о том, что ему не выплатили зарплату за два месяца.

Как отметили в прокуратуре, в период образования задолженности с марта по май 2021 года у работодателя была возможность выплачивать зарплату вовремя и в полном объеме. Долг работодателя перед сотрудником составил 42 тысячи рублей, передает «КП — Екатеринбург».

Сообщается, что руководитель предприятия хотел показать благополучность и прибыльность компании, поэтому не выплачивал зарплату.

Прокуратура направила материалы в следственные органы. Там уже возбудили дело о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации. Расследование дела и выплата зарплаты находится на контроле прокуратуры.

#Общество
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