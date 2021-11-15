В Екатеринбурге завели дело из-за невыплаты зарплаты сотруднику компании

Как отметили в прокуратуре, в период образования задолженности с марта по май 2021 года у работодателя была возможность выплачивать зарплату вовремя и в полном объеме. Долг работодателя перед сотрудником составил 42 тысячи рублей, передает «КП — Екатеринбург».