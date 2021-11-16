Экс-следователь Макерова из Екатеринбурга просит суд восстановить ее на работе

Мы добились, что ГУ МВД предоставило суду документы об увольнении. Это 350 страниц текста, но если коротко вычленить главное, то Макерову обвинили в том, что, когда ей потребовались деньги, она взяла в долг 900 тысяч рублей у физического лица, а не кредит в банке. Причем через месяц она этот долг вернула. Заседание суда по восстановлению Юлии Макеровой на работе состоится в пятницу, 19 ноября,рассказал ЕАН Лебедев.