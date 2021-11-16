Главный приз в 100 тысяч выиграла тагильская семья на кулинарном шоу на ТВ

Затем приготовленные блюда вслепую пробовали и оценивали жены участников, при этом не зная, кто именно его приготовил. В результате рулет Андрея получил 12 баллов от женщин и еще 10 баллов за подачу и вкус от шеф-повара Евгения Павлова.