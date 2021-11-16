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Лучшего сельского старосту наградят в Нижнем Тагиле

16 ноября 2021, 12:57
Фото: 1МI
Новый конкурс «Староста года» в сельских населенных пунктах Нижнего Тагила будет проводиться ежегодно.

Конкурс «Староста года» будет направлен на выявление и стимулирование деловой активности старост в селах Нижнего Тагила, сообщается в постановлении администрации города. Полный текст документа опубликован на сайте мэрии Нижнего Тагила.

Конкурс будет проводиться в два этапа — очный и заочный. Оценивать деловую активность сельских старост будет экспертная комиссия по нескольким критериям:

  • проведение субботников, озеленение территории, благоустройство;
  • вывоз мусора, наличие, обустройство и ремонт зон отдыха, детских и спортплощадок;
  • обустройство придомовых территорий и палисадников, участие в мероприятиях;
  • участие в рейдах по обеспечению мер противопожарной безопасности, ознакомление населения с правилами безопасности, проведение общих собраний граждан;
  • организация праздничных и спортивных мероприятий.

По каждому конкурсному пункту участникам будут начисляться баллы, победителей наградят дипломами и подарочными сертификатами, а также памятными сувенирами.

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#Село#Нижний Тагил#Конкурс#Эксклюзив#Общество
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