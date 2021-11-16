Лучшего сельского старосту наградят в Нижнем Тагиле

Конкурс «Староста года» будет направлен на выявление и стимулирование деловой активности старост в селах Нижнего Тагила, сообщается в постановлении администрации города. Полный текст документа опубликован на сайте мэрии Нижнего Тагила.
Конкурс будет проводиться в два этапа — очный и заочный. Оценивать деловую активность сельских старост будет экспертная комиссия по нескольким критериям:
По каждому конкурсному пункту участникам будут начисляться баллы, победителей наградят дипломами и подарочными сертификатами, а также памятными сувенирами.