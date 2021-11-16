Работы по комплексной реабилитации водохранилищ продолжаются в Нижнем Тагиле

В декабре 2020 года между ООО «Водоканал-НТ» и «Уралгеопроект» был заключен договор на выполнение работ по разработке проекта для рекультивации шламонакопителя в поселке Черноисточинск. В настоящее время проект разработан, прошли общественные обсуждения, в ближайшее время он будет направлен на государственную экологическую экспертизу,рассказал Алексеев.