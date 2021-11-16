Работы по комплексной реабилитации водохранилищ продолжаются в Нижнем Тагиле

На данный момент проведены работы по очистке шламонакопителя станции водоподготовки в соответствии с технологическим регламентом, сообщил на заседании гордумы Нижнего Тагила начальник отдела по экологии и природопользованию мэрии Алексей Сергеев.
В декабре 2020 года между ООО «Водоканал-НТ» и «Уралгеопроект» был заключен договор на выполнение работ по разработке проекта для рекультивации шламонакопителя в поселке Черноисточинск. В настоящее время проект разработан, прошли общественные обсуждения, в ближайшее время он будет направлен на государственную экологическую экспертизу,рассказал Алексеев.
Чиновник также рассказал, что в Нижнем Тагиле на постоянной основе проводится мониторинг качества воды в Черноисточинском водохранилище. Работы начались после резкого ухудшения качества воды.
По реализации комплексного плана реабилитации Черноисточинского водохранилища и источника питьевой воды в поселке Черноисточинск, между Минприроды и МУП «ТДС» заключен контракт до 2023 года.
По нему уже проведены следующие мероприятия: смонтирован пульпопровод, обустроена площадка для складирования донных отложений, проводятся работы по ответвлению от отстойника чистой воды, заключен договор на постройку земснаряда.
По ремонту ГТС Верхне-Выйского водохранилища проектные работы полностью выполнены, государственная экспертиза получена. В настоящее время поручено в 2022 году начать работы по его осуществлению,сообщил Сергей Алексеев.
Напомним, на очистку дна Черноисточинского водоема выделено 422 миллиона рублей. Реконструкции также подвергнется гидротехнический узел на Верхне-Выйском водохранилище, что позволит обеспечить жителей Нижнего Тагила качественной и чистой питьевой водой в полном объеме.