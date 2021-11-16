Региональную инфраструктуру поддержки МСП подключат к цифровой платформе

По информации tass.ru, ее создадут в рамках профильного нацпроекта. Пресс-служба Минэкономразвития РФ сообщила, что введение данной инициативы поможет стандартизировать деятельность бизнеса, а также повысить доступность услуг для действующего бизнеса и начинающих предпринимателей.
Кроме того, в сообщении ведомства говорится, что в платформу интегрируют 16 видов профилей организаций инфраструктуры поддержки МСП. В частности, в список попали центры поддержки предпринимательства, инжиниринговые центры, центры кластерного развития и прототипирования, центры инноваций социальной сферы и ряд других организаций. Подключение организаций инфраструктуры позволит заняться типизацией и стандартизацией их деятельности.
Данную платформу разработали в рамках нацпроекта - "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Одной из ее задач - помощь бизнесу, а также предложение услуг и мер поддержки, необходимых ему именно в данный период развития компании. В ведомстве уточнили, что планируется увеличение числа сервисов в рамках цифровой платформы МСП.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Корпорации МСП заняться разработкой платформы. В нее уже интегрировали 4 региона, в которых разместят региональные меры поддержки. В список первых четырех попали Москва, Томская, Свердловская и Новосибирская области. В дальнейшем список пополнят еще 8 регионов: Московская и Челябинские области, Санкт-Петербург, Алтайский, Пермский и Хабаровский края и Республики Татарстан и Алтай.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что организация собирается провести комплексный анализ действующих мер поддержки. Кроме того, он сообщил, что они планируют усовершенствовать системы мониторинга и контроля оказания услуг предпринимателям и самозанятым. По его словам, это повысит качество их работы. Подытожив, Исаевич отметил, что это является одним из планируемых элементов формирования государственной клиентоориентированности.