Региональную инфраструктуру поддержки МСП подключат к цифровой платформе

Данную платформу разработали в рамках нацпроекта - "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Одной из ее задач - помощь бизнесу, а также предложение услуг и мер поддержки, необходимых ему именно в данный период развития компании. В ведомстве уточнили, что планируется увеличение числа сервисов в рамках цифровой платформы МСП.