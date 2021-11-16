С QR-кодом россияне смогут не соблюдать двухнедельную самоизоляцию

Граждане, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и переболевшие коронавирусом в течение того же времени, при отсутствии симптомов заболевания могут не соблюдать самоизоляцию после контакта с заболевшим. Об этом уточняется в постановлении Роспотребнадзора.
Невакцинированные лица, с момента последнего контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией, должны самоизолироваться на срок не менее 14 дней.
Также постановлением главного санитарного врача России продлевается действие профилактических мер по борьбе с коронавирусом на территории РФ до 2024 года.
Напомним, также 16 ноября появилась информация, что россияне, у которых подтвердится COVID-19, но уже переболевшие бессимптомно, будут получать QR-код.
Если же человек бессимптомно перенес коронавирус, но ПЦР-тест у него отрицательный, то QR-код он сможет получить только после получения вакцины.