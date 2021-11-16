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С QR-кодом россияне смогут не соблюдать двухнедельную самоизоляцию

16 ноября 2021, 16:19
Фото: 1MI
В России разрешили обладателям QR-кодом не соблюдать режим самоизоляции после контакта с заболевшим коронавирусом. Соответствующее изменение начнет действовать с 17 ноября.

Граждане, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и переболевшие коронавирусом в течение того же времени, при отсутствии симптомов заболевания могут не соблюдать самоизоляцию после контакта с заболевшим. Об этом уточняется в постановлении Роспотребнадзора.

Невакцинированные лица, с момента последнего контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией, должны самоизолироваться на срок не менее 14 дней.

Также постановлением главного санитарного врача России продлевается действие профилактических мер по борьбе с коронавирусом на территории РФ до 2024 года.

Напомним, также 16 ноября появилась информация, что россияне, у которых подтвердится COVID-19, но уже переболевшие бессимптомно, будут получать QR-код.

Если же человек бессимптомно перенес коронавирус, но ПЦР-тест у него отрицательный, то QR-код он сможет получить только после получения вакцины.

QR-код получат россияне переболевшие «легким» COVID-19 с положительным ПЦР-тестом
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#Россия#QR-код#Самоизоляция#Коронавирус#Вакцинация от коронавируса в Свердловской области#Здоровье
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