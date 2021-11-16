С QR-кодом россияне смогут не соблюдать двухнедельную самоизоляцию

Граждане, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и переболевшие коронавирусом в течение того же времени, при отсутствии симптомов заболевания могут не соблюдать самоизоляцию после контакта с заболевшим. Об этом уточняется в постановлении Роспотребнадзора.