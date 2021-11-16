Штраф за маску мэру и 100 тысяч за рулет из индейки. Итоги дня в Свердловской области

Главный раввин Свердловской области и Екатеринбурга Зелиг Ашкенази возмутился тем, что антиваксеры сравнивают введение QR-кодов и чистых зон с фашистскими концлагерями и желтыми звездами для евреев. Он заявил, что ограничения направлены на сохранение жизни и здоровья свердловчан. Поэтому граждане должны быть благодарны государству за бесплатную вакцинацию. В открытом письме он написал, что недопустимо сравнивать меры, направленные на защиту населения, с действиями нацистов. Стоит отметить, что на пикетах многие несогласные с введением QR-кодов на самом деле сравнивают новую систему с фашистским строем.