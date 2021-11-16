Смертельное ДТП, «золотая» колея и самопальный «ствол» — сводка ЧП на Урале

А вот в Екатеринбурге автоледи отсудила у местных дорожных служб почти 200 тысяч рублей. Тяжбы длились два года — в 2019 году Toyota Corolla свердловчанки попала в ДТП из-за колеи на дороге. При перестроении из одной полосы в другую иномарку девушки выкинуло на встречную полосу. Согласно замерам, высота колеи составляла 9 сантиметров, что превышает допустимые в ГОСТе нормы — допускается наличие уплотненного снежного покрова толщиной от 3 до 8 сантиметров в период зимнего содержания дорог с интенсивностью движения не более полутора тысяч автомобилей в сутки. Дорожные службы пытались отменить обвинительный приговор по делу, однако Свердловский областной суд поставил точку в этом деле. Приговор вступил в законную силу.