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Смертельное ДТП, «золотая» колея и самопальный «ствол» — сводка ЧП на Урале

16 ноября 2021, 16:08
Фото: TagilCity.ru
Два свердловчанина погибли в ДТП из-за вылета на встречку, ФСБ обыскивает УрФУ и задерживает подростка с пистолетом, а у миллионера арестовывают мерседес — рассказываем о самых резонансных и громких ЧП на Урале.

Неизвестные избавились от трупа методом лихих 90-х, а ФСБ обыскали «универ» и «приняли» подростка

На дне карьера в Североуральске неизвестные решили припрятать труп местного жителя, которые погиб явно не своей смертью. Тело свердловчанина с многочисленными ожогами и ножевыми ранениями достали со дна карьера в поселке Баяновка. Следователи уже вышли на след подозреваемых.

Труп свердловчанина с мешком кирпичей на шее найден на дне карьера
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Пока североуральские злоумышленники мучают, убивают и прячут своих собутыльников, в Нижнем Тагиле подростки с «золотым руками» изготавливают оружие и продают его на торговых площадках через интернет. На след тагильского Калашникова вышли сотрудники УФСБ — самодельный «ствол» подросток пытался сбыть за 20 тысяч рублей.

Подросток был задержан в Нижнем Тагиле за продажу самодельного пистолета
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Сотрудники этого же ведомства навестили и УрФУ — силовики изъяли всю документацию по использованию вузом бюджетных средств на несколько миллионов рублей. Источники говорят, что обыски проходят из-за договора УрФУ с Оксфордским российским фондом, организацией нон грата в России.

Нас не догонят или трасса смерти

На трассе Екатеринбург-Серов за последние сутки произошло сразу два ДТП с пострадавшими. Под Нижним Тагилом дама за рулем Kia не справилась с управлением своей иномарки и на скорости 150 километров в час вылетела на встречку и протаранила минивэн. В Kia в живых остался только ребенок, за жизнь которого сейчас борются медики.

Появилось видео с места аварии с двумя погибшими на трассе под Нижним Тагилом
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На этой же автодороге в районе Талицы Chevrolet Cruze врезался в большегруз — в результате ДТП пострадал один человек. В обоих случаях для извлечения людей из машин привлекались спасатели.

А вот в Екатеринбурге автоледи отсудила у местных дорожных служб почти 200 тысяч рублей. Тяжбы длились два года — в 2019 году Toyota Corolla свердловчанки попала в ДТП из-за колеи на дороге. При перестроении из одной полосы в другую иномарку девушки выкинуло на встречную полосу. Согласно замерам, высота колеи составляла 9 сантиметров, что превышает допустимые в ГОСТе нормы — допускается наличие уплотненного снежного покрова толщиной от 3 до 8 сантиметров в период зимнего содержания дорог с интенсивностью движения не более полутора тысяч автомобилей в сутки. Дорожные службы пытались отменить обвинительный приговор по делу, однако Свердловский областной суд поставил точку в этом деле. Приговор вступил в законную силу.

Фото: 1МI

Пшеница получила положительный ПЦР тест, и богатые тоже плачут

Богач из Екатеринбурга лишился элитного мерседеса из-за долгов по 98 исполнительным производствам. Мужчина систематически не платил штрафы за нарушение ПДД. Всего у свердловчанина накопилась 91 тысяча рублей. При этом у должника в собственности помимо люксовой иномарки восемь квартир. Мужчина старательно прятал свой Mercedes S350, однако благодаря тем же камерам, с которых приходили штрафы, чаще всего автомобиль нарушал ПДД в районе Широкой речки.

Фото: пресс-службa ГУФССП по Свердловской области.

Семена яровой с ГМО выявили специалисты Россельхознадзора Свердловской области после ПЦР- теста. Оказывается, пшеница приехала к нам из Италии. Сорт называется «Лиза». Владелец ядовитых семян — ООО «СмартГидроКомпани». Материалы дела уже направлены по подследственности в территориальное Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

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