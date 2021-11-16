Свердловчанка рассказала об издевательствах приемной матери и получила уголовное дело

В декабре 2020 года юная свердловчанка сбежала из дома и заявила правоохранителям о жестоких действиях своей приемной матери. По ее словам, женщина в течение девяти лет избивала ее и других приемных детей. Следственный отдел СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетней».