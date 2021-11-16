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Свердловчанка рассказала об издевательствах приемной матери и получила уголовное дело

16 ноября 2021, 16:10
Фото: 1MI
17-летняя девушка из свердловского села Павда сбежала из дома из-за издевательств со стороны приемной матери. Однако правоохранители считают ее также виновной в насильственных действиях.

В декабре 2020 года юная свердловчанка сбежала из дома и заявила правоохранителям о жестоких действиях своей приемной матери. По ее словам, женщина в течение девяти лет избивала ее и других приемных детей. Следственный отдел СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетней».

Однако через год выяснилось, что в издевательствах над детьми в семье принимала участие и сама девушка. Теперь в отношении нее завели уголовное дело по соответствующей статье, сообщает 66.ру. Отмечается, что судебные заседания по делу несовершеннолетней девушки проходят в закрытом режиме. Следственный комитет отказывается комментировать детали уголовного дела.

Напомним, в конце октября стало известно, что в Нижнем Тагиле в семье «почетной опекунши», откуда органами опеки изъяты дети после информации о сексуальном насилии, практиковались и «менее» серьезные издевательства над малолетними.

Скандал с опекуншей разразился после того, как стало известно о возможных случаях сексуального насилия. Также стало известно об издевательствах и моральном давлении на малолетних детей. Расследование ЧП взял под личный контроль глава Следкома РФ Александр Бастрыкин, дети из семьи изъяты.

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#Издевательства#Уголовное дело#Поселок#Свердловская область#Происшествия
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