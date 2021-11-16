TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За насилование сестры в течение 3 лет арестован подросток в Екатеринбурге

16 ноября 2021, 06:49
Фото: 1MI
Подросток, который в течение трех лет насиловал свою младшую сестру, арестован в Екатеринбурге. О случившемся третьеклассница рассказала директору школы. Она сообщила в полицию.

Сводный брат впервые надругался над девочкой в начале 2019 года. Тогда родителей не было дома. В ноябре 2021 года он снова стал приставать и девочка сообщила директору школы, пишет «КП-Екатеринбург».

Женщина сразу обратилась в инспекцию по делам несовершеннолетних. Когда о случившемся узнал отец девочки, то он написал заявление в полицию на пасынка.

На данный момент следствием установлено 19 эпизодов насилия. До 11 января 2022 года молодой человек отправлен в изолятор. После задержания в содеянном он сознался.

Напомним, в поселке под Нижней Салдой местный житель задержан по подозрению в насилии над 9-летней дочкой своего друга.

За домогательства к 9-летней дочери друга задержан житель поселка под Нижней Салдой
Узнать подробнее

Материалы по теме
Насиловал падчерицу девять лет: на Урале завели уголовное дело в отношении педофилаНасиловал падчерицу три года: уральцу грозит до 20 лет тюрьмыТагильчанин насиловал мальчиков и публиковал их фотографии в интернете
#Дети#Екатеринбург#Изнасилование#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25