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Замглавы районного «Водоканала» в Екатеринбурге стал фигурантом уголовного дела

16 ноября 2021, 08:15
Фото: 1MI
Уголовное дело в отношении одного из руководителей МУП «Водоканалсервис» Пышминского городского округа возбуждено за злоупотребление должностными полномочиями.

По данным следствия, в апреле 2019 года подозреваемым был заключен фиктивный договор с одним из ИП. Последний должен был поставить продукцию для нужд компании. При этом подозреваемому было известно, что договор не будет исполнен. Однако средства все равно были перечислены, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

После этого часть суммы, по указанию самого подозреваемого, была отправлена на счет другого юридического лица. В дальнейшем средства были обналичены и потрачены на личные нужды руководителем.

Подозреваемым оказался заместитель МУП «Водоканалсервис» Привалов, сообщает ТАСС. По информации издания, он заключил договор с неким Аникиным на изготовление и установку подземных противопожарных резервуаров на сумму 1,7 млн рублей.

Отмечается, что у обоих фигурантов дела проведены в домах обыски. Однако в самом МУПе это опровергли, а также добавили, что им ничего не известно.

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