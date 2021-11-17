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2 тысячи свободных мест выявила инвентаризация на кладбище «Пихтовые горы» в Тагиле

17 ноября 2021, 08:32
Фото: 1MI
В связи с тем, что на кладбище «Пихтовые горы» на Вагонке в Нижнем Тагиле осталось немного свободных мест, там проводилась инвентаризация захоронений старше 25 лет. В ходе нее было выявлено две тысячи свободных мест.

Кладбище «Пихтовые горы» в настоящее время эксплуатируется, свободные места пока есть, но уже проводится инвентаризация могил. Захоронения можно использовать вторично после 25 лет.

Есть неопределенные могилы, за которыми никто не ухаживает. Это все заведено в базу. Благодаря инвентаризации, которая была проведена несколько лет назад, возможности кладбища на Вагонке в Нижнем Тагиле увеличились. Визуально было выявлено около 300 свободных мест, но оказалось, что их две тысячи, рассказал на заседании гордумы замначальника управления городским хозяйством Игорь Комаров.

Напомним, «Центральное» кладбище в Нижнем Тагиле планируется расширить в 2022 году на 10 гектаров. На это выделено около 30 миллионов рублей, территория будет расчищена и благоустроена.

На 10 гектаров планируется увеличить кладбище «Центральное» в Нижнем Тагиле
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