2 тысячи свободных мест выявила инвентаризация на кладбище «Пихтовые горы» в Тагиле

Есть неопределенные могилы, за которыми никто не ухаживает. Это все заведено в базу. Благодаря инвентаризации, которая была проведена несколько лет назад, возможности кладбища на Вагонке в Нижнем Тагиле увеличились. Визуально было выявлено около 300 свободных мест, но оказалось, что их две тысячи, рассказал на заседании гордумы замначальника управления городским хозяйством Игорь Комаров.