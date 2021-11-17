600 российских школьников стали победителями конкурса «Большая перемена»

Также в декабре завершаться работы по ремонту школы № 12 в Усть-Утке. До начала реконструкции в здании 1965 года постройки отсутствовало водоснабжение, было печное отопление и туалет с выгребной ямой. В ходе работ строители восстановили фундамент, провели ревизию деревянного сруба, заменили и утеплили полы, покрыли кровлю металлочерепицей, установили автономную канализационную систему и электрокотел, а также резервные источники отопления. В обновленная школа откроется в начале 2022 года.