Электронные больничные листы в Свердловской области оформляются все чаще

С 1 января 2022 года выдача листков нетрудоспособности будет осуществляться только в электронном виде. То есть со следующего года основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, а также пособия по беременности и родам будет являться электронный листок нетрудоспособности.