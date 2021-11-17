ЕР и Минпросвещения создадут координационный штаб в рамках программы капремонта школ

Как сообщает nashgorod.ru, региональные отделения ЕР совместно с министерством создадут рабочие группы по контролю за всеми этапами программы. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что всего должно быть отремонтировано более семи тысяч школ. По его словам, не все учреждения успеют сделать это за один год, поэтому рабочие группы помогут сориентировать регионы по реализации программы.