Игры, мебель, инвентарь: что ждет тагильских спортсменов до конца 2021 года

На ноябрь и декабрь уже организовано проведение военно-спортивных игр и лотерей за счет средств областного и местного бюджета. В них также сможет принять участие молодежь Нижнего Тагила. Аналогичная ситуация с мероприятиями, направленными на профилактику девиантного поведения юных граждан. В конце года горожане смогут узнать о вреде курения и алкоголя, а также получить развернутую информацию о СПИДе и других опасных заболеваниях.