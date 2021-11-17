Кража 320 доз вакцины из поликлиники на Тагилстрое в Тагиле не вызвала дефицита

В ГАУЗ СО «ГБ № 4 г. Нижний Тагил» вакцина имеется в достаточном количестве, поставка осуществляется в соответствии с разнарядкой, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе больницы.
Там отметили, что на данный момент правоохранители проводят следственные мероприятия.
Напомним, о пропаже 320 доз вакцины от коронавируса из поликлиники № 2 в Нижнем Тагиле стало известно утром 16 ноября. На данный момент полицейские выясняют, имеется ли в учреждении система видеонаблюдения, у кого из сотрудников был доступ к кабинету с вакциной. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.