Кража 320 доз вакцины из поликлиники на Тагилстрое в Тагиле не вызвала дефицита

Напомним, о пропаже 320 доз вакцины от коронавируса из поликлиники № 2 в Нижнем Тагиле стало известно утром 16 ноября. На данный момент полицейские выясняют, имеется ли в учреждении система видеонаблюдения, у кого из сотрудников был доступ к кабинету с вакциной. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.