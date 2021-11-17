TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кража 320 доз вакцины из поликлиники на Тагилстрое в Тагиле не вызвала дефицита

17 ноября 2021, 10:49
Фото: 1MI
После того, как 16 ноября была украдена вакцина от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) из поликлиники № 2 на Тагилстрое в Нижнем Тагиле, дефицита не наблюдается.

В ГАУЗ СО «ГБ № 4 г. Нижний Тагил» вакцина имеется в достаточном количестве, поставка осуществляется в соответствии с разнарядкой, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе больницы.

Там отметили, что на данный момент правоохранители проводят следственные мероприятия.

Напомним, о пропаже 320 доз вакцины от коронавируса из поликлиники № 2 в Нижнем Тагиле стало известно утром 16 ноября. На данный момент полицейские выясняют, имеется ли в учреждении система видеонаблюдения, у кого из сотрудников был доступ к кабинету с вакциной. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

После кражи 320 доз вакцины от COVID-19 в тагильской поликлинике начата проверка
Узнать подробнее

Материалы по теме
Свердловчанку не пустили в ТЦ с QR-кодом от иностранной вакцины в ЕкатеринбургеВакцина против папилломавирусной инфекции представлена в ДГБ в Нижнем Тагиле320 доз вакцины от коронавируса «Спутник V» украли из больницы №4 в Нижнем Тагиле
#ГБ №4#Кража#Вакцинация#Коронавирус#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25