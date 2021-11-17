Куда обращаться по вопросам сбора и вывоза мусора в частном секторе в Тагиле и ГГО

Жители иногда сами создают проблемы. Женщина видит, что сидит крыса. Не подошла к контейнеру, бросила мешок, он упал возле бака. Он так и лежит потом. Или там собака находится, жильцы бросают пакет, а он мимо падает. Люди сами создают эти свалки. Я уже ругалась, и собрания мы проводили. Но они не кидают так, как надо. Мы привыкли, что пришла машина, закинул — чистота и порядок вокруг, рассказала редакции TagilCity.ru председатель ТОСа «Новокушвинский» Валентина Харисова.