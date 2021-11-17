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Нарушения во время фестиваля Ural Music Night выявил свердловский Роспотребнадзор

17 ноября 2021, 16:45
Фото: 1MI
Организаторам «Ночи музыки-2021» грозит штраф за нарушений антиковидных мер. Об этом на своей личной странице в Facebook заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

По его словам, 22 октября сотрудники Роспотребнадзора во время прохождения концертов провели проверку и установили, что большое число посетителей были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Об этом сказано в документе главы свердловского Роспотребнадзора Дмитрия Козловских.

Альшевских подчеркнул, что организаторы не смогли проследить за безопасностью.

Напомним, попасть на концертные мероприятия «Ночь музыки» в Екатеринбурге могли только по QR-коду или спецбраслету. Со слов организаторов фестиваля был рассчитан на заполняемость площадок в районе 75%.

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#Екатеринбург#Роспотребнадзор#Фестиваль#Коронавирус#Общество
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