Нарушения во время фестиваля Ural Music Night выявил свердловский Роспотребнадзор

По его словам, 22 октября сотрудники Роспотребнадзора во время прохождения концертов провели проверку и установили, что большое число посетителей были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Об этом сказано в документе главы свердловского Роспотребнадзора Дмитрия Козловских.