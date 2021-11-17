Неадекватный мужчина в одних трусах разнес ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Инцидент произошел поздно вечером 16 ноября 2021 года: полуголый дебошир с криками успел разнести на нулевом этаже несколько диванов, магазинов и вазонов с цветами, прежде чем его скрутила охрана ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге, сообщает E1 со ссылкой на очевидцев.