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Отмену QR-кодов обсудили свердловские власти с бизнесменами

17 ноября 2021, 16:00
Фото: 1MI
Закрытое совещание с представителями бизнеса 17 ноября провел вице-губернатора Свердловской области Павел Креков.

Ранее руководство нескольких ТРЦ попросило полностью или хотя бы до февраля отменить в регионе QR-коды. Конкретнее — до разработки и утверждения федеральными властями общероссийских законов о QR-кодах.

По словам представителей бизнеса, из-за введения QR-кодов в областных ТЦ предприниматели терпят огромные убытки. На совещании Павел Креков должен был выслушать предложения бизнесменов и донести их до вышестоящего начальства. Однако, как стало известно, главной целью встречи послужило разъяснение правил. По словам знакомого с ситуацией источника Е1, в одиночку Креков не способен что-либо изменить.

Эта встреча — выпускание пара и мостик между разными сторонами, не более того, заявил источник.

Напомним, не соблюдать режим самоизоляции после контакта с заболевшим коронавирусом разрешили обладателям QR-кодом в России. Соответствующее изменение начали действовать с 17 ноября.

С QR-кодом россияне смогут не соблюдать двухнедельную самоизоляцию
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#Бизнесмены#Свердловская область#Павел Креков#QR-код#Коронавирус#Общество
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