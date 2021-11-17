Отмену QR-кодов обсудили свердловские власти с бизнесменами

Ранее руководство нескольких ТРЦ попросило полностью или хотя бы до февраля отменить в регионе QR-коды. Конкретнее — до разработки и утверждения федеральными властями общероссийских законов о QR-кодах.
По словам представителей бизнеса, из-за введения QR-кодов в областных ТЦ предприниматели терпят огромные убытки. На совещании Павел Креков должен был выслушать предложения бизнесменов и донести их до вышестоящего начальства. Однако, как стало известно, главной целью встречи послужило разъяснение правил. По словам знакомого с ситуацией источника Е1, в одиночку Креков не способен что-либо изменить.
Эта встреча — выпускание пара и мостик между разными сторонами, не более того, заявил источник.
Напомним, не соблюдать режим самоизоляции после контакта с заболевшим коронавирусом разрешили обладателям QR-кодом в России. Соответствующее изменение начали действовать с 17 ноября.