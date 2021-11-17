После отравления «незамерзайкой» 14 студентов в Казани оказались в больнице

Установлено, что накануне один из студентов купил при помощи знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутылке. В дальнейшем она была привезена в коттедж. Однако в багажнике автомобиля лежала такая же бутылка с незамерзающей автомобильной жидкость. Молодые люди взяли ее по ошибке с собой и распили после добавления ароматизаторов.