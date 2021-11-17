Прокуратура наказала артель «Нейву» за отсутствие ответа СМИ о рекультивации в Висиме

Со слов сотрудников артели, всего с 2015 по 2019 года ими было добыто в окрестностях Висима около 100 килограмм платины. Это были не официальные данные, поэтому мы задали свой вопрос руководству «Нейвы»: «Сколько платины было добыто за время работ на данном земельном участке?». И снова мы не получили никакого ответа.