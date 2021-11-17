Самого лучшего «Рождественского ангела» выберут в Нижнем Тагиле

Заявки от участников принимаются с 8 ноября по 3 декабря включительно в управлении социальных программ и семейной политики администрации города на улице Огаркова, 2, кабинет 208 в рабочие дни. С понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.30. Имеется также перерыв на обед с 12.12 до 13.00.